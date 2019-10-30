النواب الأمريكي يوافق على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا

القاهرة - (مصراوي)

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عربية.

وكما أقر مجلس النواب الأمريكي، في جلسته اليوم مشروع قانون يعترف رسميًا بمذبحة الأرمن التي وقعت في أواخر العهد العثماني بين عامي 1915 و1917.

وكان الجيش التركي شن في التاسع من الشهر الجاري بمساعدة حلفاء له، هجوما في شمال سوريا على القوات الكردية التي تصنفها أنقرة باعتبارها منظمة إرهابية.

وتوصلت واشنطن وأنقرة لهدنة لمدة 120 ساعة تقضي بإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، وانسحاب القوات الكردية منها، وانتهت الهدنة يوم الثلاثاء الماضي.

بعد انتهاء الهدنة الأولى اتفقت روسيا وتركيا الأسبوع الماضي، على السيطرة على المنطقة بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية التي كانت تحمي الأكراد، ومنح الجانبان القوات الكردية مهلة 150 ساعة للانسحاب تخللها وقف لإطلاق النار.