فرنسا تحذر واشنطن من عواقب رفض التفاوض بشأن أزمة "آيرباص"

باريس - (أ ش أ):

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الولايات المتحدة من عواقب رفض التفاوض لإنهاء النزاع حول دعم الاتحاد الأوروبي لشركة (آيرباص) لإنتاج الطائرات.

وقال لومير - في تصريح أوردته قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيردان على رفض إجراء هذه المفاوضات بفرض عقوبات على الولايات المتحدة .

وتابع: إذا رفضت الولايات المتحدة اليد الممدودة لها من جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا، فإننا على استعداد للرد على ذلك بالعقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض تعريفات جمركية ضد بعض البضائع الأوروبية اعتبارا من الثامن عشر من أكتوبر الجاري، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 10 في المائة على طائرات شركة (آيرباص) علاوة على 25 في المائة على الخمور الفرنسية والويسكى الايرلندى والاسكتلندي والاجبان الأوروبية، وذلك نظرا لقيام الاتحاد الأوروبي بدعم شركة (آيرباص) لإنتاج الطائرات التي تعتبر فرنسا أحد المساهمين الرئيسيين فيها .