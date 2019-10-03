واشنطن توافق على بيع صفقة صواريخ جافلين بـ 39 مليون دولار إلى أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، دعمها لبيع مجموعة من 150 صاروخا من طراز جافلين المحمولة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا بقيمة تصل إلى 39 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية في إشعار للكونجرس اليوم الخميس "سيساعد نظام جافلين أوكرانيا على بناء قدرتها الدفاعية الطويلة الأجل للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها من أجل تلبية متطلبات الدفاع الوطني".

وتأتي عملية البيع المقترحة وسط نزاع إقليمي مستمر بين روسيا وأوكرانيا، على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعمها الانفصاليين المتمردين في شرق البلاد.

ولم تتم عملية البيع بعد، حيث قدمت أوكرانيا طلبًا للحصول على الصواريخ في وقت سابق من هذا العام، واشترت عددًا أكبر قليلاً من صواريخ جافلين في عام 2018.

وتم الكشف عن عملية بيع صواريخ جافلين في مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبعد أن قال زيلينسكي إنه يريد "شراء المزيد من صواريخ جافلين" ، طلب ترامب منه أن يقدم له شيئا ما.