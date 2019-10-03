رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بمواقف ألمانيا في يوم وحدتها

رام الله - (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم الخميس بمواقف ألمانيا في رفض الاستيطان الإسرائيلي واحتضان اللاجئين.

وقال اشتية- خلال حفل أقامته ممثلية ألمانيا في مدينة رام الله بمناسبة يوم الوحدة الألماني، إن لدى ألمانيا "موقف ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيدها عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته بما ينسجم مع القانون الدولي، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول تجاوز الاجماع الدولي".

وأضاف أن "ألمانيا لها بصمة في كافة المجالات بفلسطين، في التدريب المهني والمناطق الصناعية، وبناء المدارس، والتبادل الطلابي، وبناء شبكات المياه والصرف الصحي، والعديد من المجالات الأخرى، في طريق المساعدة ببناء الدولة الفلسطينية".

وتابع "نتفق معكم على حل الدولتين، ونتشارك المخاوف من التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل تجاهه، فالحوار اليوم في إسرائيل ما بين من يريد الإبقاء على الأمر الواقع، ومن يريد مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية".

وأكد اشتية أن "جدار برلين الذي فصل الشعب الألماني عن بعضه البعض انهار بإرادته وعزيمته، وجدار الفصل والتوسع الذي أقامته إسرائيل على أرضنا ليس جدارا أمنيا بل جدار سياسي استعماري، وسينهار كما انهار جدار برلين".

ومن جهته، أكد ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستان جلاكس، مواصلة بلاده دعمها للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، لافتا كذلك إلى المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي أيضا لفلسطين.

وأشار كلاجس، الى انتقال البعثة إلى رام الله من مدينة أريحا في العام 1998 والدور الذي لعبته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، فألمانيا تؤمن بحل الدولتين القائم على السلام العادل.

وتحدث كلاجس عن السياحة من ألمانيا إلى فلسطين وإلى قدوم آلاف السياح للأراضي المقدسة، والتعاون في المجال العلمي وإرسال طلبة للدراسة في ألمانيا، خصوصا من قطاع غزة، وأن ألمانيا ستواصل دعم دولة فلسطين حتى الحرية والاستقلال.