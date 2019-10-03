تحالف منظمات إغاثية يطالب ألمانيا باستقبال أطفال المهاجرين تخفيفًا عن اليونان

برلين - (د ب أ):

طالب تحالف موسع من منظمات الإغاثة الحكومة الألمانية اليوم الخميس بتخفيف أعباء استقبال اللاجئين على اليونان من خلال استقبال أطفالهم في ألمانيا.

ووقعت منظمات "بروآ زيل" و"تيردي هوم"، والمنظمة الألمانية لإغاثة الأطفال ومنظمة "دياكوني" خطابا نشر اليوم، ووجه إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر جاء فيه: "نناشدكم بشدة أن تفعلوا شيئا (...) وأن تهتموا بحماية الأطفال والشباب، فقبل أن يأتي فصل الشتاء، لا بد من عمل شيء".

وجاء في الخطاب الموجه لميركل وزيهوفر أن الأوضاع في الجزر اليونانية "تمثل خطرا كبيرا على الأطفال والشباب".

وأضاف الخطاب أن هناك 4100 من القصر الذين لا يرافقهم الوالدان داخل الأراضي اليونانية، برغم أن المتاح من أماكن الإقامة لا يزيد عن حوالي 1000 مكان لمبيت هؤلاء.

وأوضح الموقعون أن "الظروف العصيبة داخل معسكرات اللجوء تمثل خطرا هائلا على القصر بدون أهل وعلى الأسر أيضا"، مشيرين إلى فشل اصطحاب أعضاء الأسرة كاملة إلى ألمانيا.

وكان وزير الداخلية الألماني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق اليوم في زيارة يرافقه خلالها مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لإجراء محادثات عن الهجرة والاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.

ويعتزم الوفد لقاء وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء اليوم الخميس، ثم وزير الخارجية مولوود تشاووش أوغلو صباح الجمعة، قبل أن يتوجه زيهوفر إلى اليونان ظهر غد.

وكان من المقرر أن يشارك في محادثات أنقرة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ، إلا أنه ظل في باريس بسبب هجوم الطعن بسكين في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية.

ويعتزم زيهوفر إجراء مشاورات مع الحكومة اليونانية غدا الجمعة بشأن حالة معسكرات اللاجئين في جزر ببحر إيجة والتي تشهد أوضاعا كارثية.

ويتزايد منذ أشهر عدد المهاجرين القادمين من السواحل التركية إلى هذه الجزر.

ووفقا للاتفاقية المبرمة مع تركيا، تستطيع اليونان إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى تركيا، لكن هذا لا يحدث إلا نادرا.