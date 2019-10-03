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    ترامب: استمرار المحادثات النووية مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية

    07:39 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    ترامب: استمرار المحادثات النووية مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية

    الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية على الرغم من آخر تجربة صاروخية أجرتها بيونج يانج.

    وقال ترامب - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "إنهم يريدون التحدث وسنتحدث إليهم".

    من جانبها، قالت كوريا الشمالية اليوم إنها نجحت في اختبار "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات المتوقفة مع واشنطن في السويد.

    وكانت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا قد دعت إلى عقد جلسة مغلقة الجمعة، لمجلس الأمن الدولي بعد آخر تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية انطلاقا من غواصة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

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    المحادثات النووية كوريا الشمالية دونالد ترامب كيم جونج اون

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