رئيس الأركان القطري يتوجه إلى السعودية

القاهرة – مصراوي:

توجه رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماع استثنائي لرؤساء أركان جيوش دول التعاون الخليجي المنعقد في الرياض بطلب من المملكة.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن وفد الدوحة إلى الاجتماع ترأسه رئيس أركان القوات المسلحة للبلاد، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم.

وقالت الوزارة إن الاجتماع "بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك".

وعقد رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان، اجتماعا استثنائيا، صباح الخميس، بناء على طلب من الجانب السعودي، "للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك"، وسط تصعيد التوتر في المنطقة، خاصة عقب الهجوم على منشأتين حيوتين لشركة "أرامكو" السعودية يوم 14 سبتمبر.

وأفاد بيان ختامي أصدره المجلس عقب الاجتماع بأن المشاركين فيه تطرقوا إلى "الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخرا على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية"، معتبرين أنها "تعد انتهاكا صارخا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة دول المجلس".