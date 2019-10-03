فصيل معارض يدعو الامم المتحدة لتحمل مسؤوليها تجاه مخيم الركبان

دمشق (د ب أ)

دعا فصيل عسكري تابع للجيش السوري الحر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المدنيين الذين يرفضون مغادرة مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وقال جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر في بيان له اليوم الخميس تلقت وكالة الألمانية(د ب أ) نسخة منه"نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الأعداد الكبيرة التي ترفض مغادرة منطقة الـ 55 كم ، وندعم الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة للنقل الطوعي للأفراد في مخيم الركبان، بما يحقق حرية وكرامة أهلنا في المخيم، وهذا ظهر واضحاً من خلال التسهيلات التي قدمناها في القوافل السابقة وخصوصاً القافلة الأخيرة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الروسية أعلن في 20 من شهر سبتمبر الماضي أن بلاده"تعمل مع الولايات المتحدة على إخلاء مخيم الركبان الحدودي مع الأردن، ونقل اللاجئين هناك إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية برعاية مكاتب الأمم المتحدة في دمشق"إلا أن عملية إجلاء قاطني المخيم لم تتم بسبب رفض الاهالي المغادرة.

وقال مصدر في المجلس المحلي لمخيم الركبان لـ(د ب أ)" يعيش حاليا في المخيم أكثر من 12 الف شخص أغلبهم نساء وأطفال وكبار السن، هم يعيشون في أوضاع سيئة للغاية، لا تتناسب مع حياة البشر، هم فروا إلى تلك المنطقة بسبب القصف والملاحقة من قبل القوات الحكومية السورية، التي تريد عودة هؤلاء إلى مناطق سيطرتها ليتم اعتقالهم لاحقا".

وأضاف المصدر "كيف لنا أن نأمن غدر القوات الحكومية التي حاصرت المخيم ومنعت عنه الطعام والدواء وقد توفي العشرات بسبب ذلك، الكثير ممن يعيشون في المخيم يرفضون العودة الى مناطق سيطرة القوات الحكومية ويطالبون سكان المخيم بـ"فتح طريق ونقلهم إلى ريف حلب"

وقال المصدر:"طلبنا من قوات التحالف تأمين طريق عبر مناطق قسد باتجاه الشمال السوري، ولكن إلى الان لم يستجب لنا أحد وأعدنا مطالباتنا بوضع المخيم تحت وصاية ورعاية التحالف وإنشاء قرية نموذجية تحت تلك الرعاية حتى يتم إيجاد حل سياسي بسورية يضمن لنا العودة الآمنة لمدننا بكرامة دون خوف على انفسنا هذا باختصار حال مخيم الركبان ومطالبه ".