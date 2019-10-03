تفاقم أزمة القمامة يُهدد بغلق المدارس في روما

روما-(د ب أ):

تواجه روما مشكلة قمامة خطيرة من جديد، في ظل تحذيرات الأطباء من ازدياد الوضع سوءا، لدرجة أن المدينة تواجه حاليا خطر تعرض المواطنين لأزمات صحية.

وقامت وسائل الإعلام المحلية والقومية بطرح القضية على صفحاتها الأولى، حيث وصفتها صحيفة "إل ميساجيرو" المحلية في عنوان طرحته اليوم الخميس، بأنها "طوارئ القمامة في روما: خطر الانهيار في 10 أيام".

وتعاني العاصمة الإيطالية من نقص مزمن في مراكز معالجة النفايات، ولكن الأزمة أصبحت أكثر حدة يوم الاثنين الماضي، بعدما استقال أعضاء مجلس إدارة وكالة "إيه. إم. إيه" الاقليمية لجمع القمامة، بالكامل.

ومن جانبه، قال اتحاد أطباء روما في بيان له أمس الأربعاء: "نحتاج إلى منع تكدس أكوام القمامة سريعا في كل شارع (بالمدينة)، وبالقرب من المدارس والمستشفيات والأماكن العامة... ليس هناك وقت لنضيعه."

وفي بيان منفصل، قالت جمعية مديري المدارس، إن القمامة تتراكم بالقرب من المرافق المدرسية في أنحاء المدينة، "مع تفاقم الوضع يوما بعد يوم".

وتُرسل روما حاليا فائض القمامة لديها إلى مصانع المعالجة في منطقة لاتسيو المحيطة بها، وأجزاء أخرى من إيطاليا، ولكن هذا الامر مكلف وغير مستدام.