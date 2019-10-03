مسؤول روسي: مستعدون للشراكة النووية مع كوبا

موسكو- (د ب أ):

صرح النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية سيرجي بريخودكو، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح الشريك الاستراتيجي لكوبا في توليد الطاقة النووية، إذا أعادت سلطات البلاد النظر في موقفها إزاء بناء محطات الطاقة النووية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بريخودكو قوله للصحفيين، الخميس: "أبلغنا زملاؤنا الكوبيون بأنهم ليس لديهم أي خطط لإنشاء صناعة لتوليد الطاقة النووية في البلاد"، مضيفا: "إذا تم إعادة النظر في ذلك القرار، فمن الطبيعي أن تكون روسيا مستعدة لأن تصبح شريكا استراتيجيا لكوبا في هذا الاتجاه".

وذكرت "تاس" أن كلا من روسيا وكوبا لديهما - بشكل عام - اتفاق حكومي إطاري بشأن التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ويمنح هذا الاتفاق الجانبين فرصة لبحث جميع الامور ذات الاهتمام المشترك.

وقال بريخودكو: "في الوقت الحالي، نناقش مجموعة واسعة مما يطلق عليه الاستخدام السلمي للذرة في غير توليد الطاقة. وبشكل أكثر تحديدا، نناقش استخدام التقنيات النووية في الطب والزراعة".