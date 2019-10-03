  • عاجل:"قومي حقوق الإنسان": فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    مسؤول روسي: مستعدون للشراكة النووية مع كوبا

    12:49 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    مسؤول روسي: مستعدون للشراكة النووية مع كوبا

    سيرجي بريخودكو

    موسكو- (د ب أ):

    صرح النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية سيرجي بريخودكو، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح الشريك الاستراتيجي لكوبا في توليد الطاقة النووية، إذا أعادت سلطات البلاد النظر في موقفها إزاء بناء محطات الطاقة النووية.

    ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بريخودكو قوله للصحفيين، الخميس: "أبلغنا زملاؤنا الكوبيون بأنهم ليس لديهم أي خطط لإنشاء صناعة لتوليد الطاقة النووية في البلاد"، مضيفا: "إذا تم إعادة النظر في ذلك القرار، فمن الطبيعي أن تكون روسيا مستعدة لأن تصبح شريكا استراتيجيا لكوبا في هذا الاتجاه".

    وذكرت "تاس" أن كلا من روسيا وكوبا لديهما - بشكل عام - اتفاق حكومي إطاري بشأن التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ويمنح هذا الاتفاق الجانبين فرصة لبحث جميع الامور ذات الاهتمام المشترك.

    وقال بريخودكو: "في الوقت الحالي، نناقش مجموعة واسعة مما يطلق عليه الاستخدام السلمي للذرة في غير توليد الطاقة. وبشكل أكثر تحديدا، نناقش استخدام التقنيات النووية في الطب والزراعة".

    سيرجي بريخودكو الحكومة الروسية كوبا توليد الطاقة النووية

    الخبر التالى:

    تونس: انطلاق حملات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان