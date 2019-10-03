مقتل 6 أشخاص في كوريا الجنوبية بسبب إعصار "ميتاج"

سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن إعصار "ميتاج" الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من كوريا الجنوبية وصاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، تسبب في مقتل ستة أشخاص وفقدان الكثيرين.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن السلطات القول إن هناك مخاوف من أن يرتفع حجم الخسائر البشرية، حيث يُفترض أن هناك أربعة أشخاص دُفنوا بسبب الانهيارات الأرضية في مدينة بوسان الجنوبية.

وقد ضرب الإعصار، وهو رقم 18 هذا الموسم، مدينة هينام الساحلية الصغيرة الواقعة في جنوب غرب البلاد، مساء أمس الأربعاء، ليواصل طريقه اليوم الخميس نحو بحر الشرق، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقد تسبب الإعصار متوسط القوة، وهو سابع إعصار يضرب كوريا الجنوبية هذا العام، في أمطار غزيرة ورياح قوية على المناطق الجنوبية حتى قبل وصوله إلى أراضي البلاد. وسجلت الأمطار في العديد من المناطق منسوب مياه قياسي.