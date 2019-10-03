تجهيز قاعدة حميميم السورية لاستقبال الطائرات وإنشاء مخابئ للمروحيات

موسكو- (د ب أ):

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، الخميس، أن هناك عملا متواصلا في إنشاء مخابئ للمروحيات في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

ونقلت الوكالة عن ميخائيل موسايف، المسؤول في هيئة الإنشاءات العسكرية الروسية، قوله إن خبراء من روسيا وسوريا يُنشئون مخابئ لمروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن المخبأ عبارة عن حظيرة معدنية محصنة تحمي ألواحا مدرعة جوانبها الثلاثة من وسائل التدمير، وبالأخص الألغام.

وأضاف المسؤول أن المخابئ ستكون جاهزة في نوفمبر المقبل.

وشهدت قاعدة حميميم في وقت سابق إنشاء مخابئ مماثلة للطائرات العسكرية.

ومن جانبه قال إيجور أوليرسكي المسؤول عن إمداد قاعدة حميميم، للصحفيين إن أحد ممرات الإقلاع والهبوط بالقاعدة يخضع حاليا للترميمات. وسيبلغ طوله 3000 متر وهو ما سيتيح استقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المدنية السورية القادمة من دمشق والمدن الأخرى، حسب المصدر نفسه.