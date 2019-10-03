سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بينهما

دمشق - أ ش أ

بحثت لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية - في مجلس الشعب السوري - مع القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق عاصم العبابنة، دور البرلمانيين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا عددًا من المسائل العالقة والعقبات في وجه التعاون التجاري والاقتصادي والنقل ودور برلمانيي البلدين في تذليلها، وأكدا دور اللجنة في الإسهام بتطوير العلاقات بين البلدين على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

من جهته.. أشار رئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية نايف طالب الحريري، إلى تطلع البرلمانيين في كل من سوريا والأردن لتوثيق العلاقات بين البلدين، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وذلك بعد فتح معبر نصيب – جابر الحدودي منذ إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وبدوره.. أكد المسؤول الأردني حرص بلاده على التعاون مع الحكومة السورية والارتقاء بالعلاقات بين البرلمانيين في البلدين الشقيقين وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.