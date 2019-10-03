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    القوات الأمنية العراقية تقطع الطرق الرئيسية بين أحياء بغداد

    10:30 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    القوات الأمنية العراقية تقطع الطرق الرئيسية بين أحياء بغداد

    القوات الأمنية العراقية

    بغداد- (د ب أ):

    قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في بغداد، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.

    وذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، الخميس، أن القوات الأمنية العراقية عمدت إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها في محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في بغداد.

    وحسب الموقع، تجدد صباح اليوم إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد.

    وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

    وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش)وحتى إشعار آخر ، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

    القوات الأمنية العراقية قطع الطرق أحياء بغداد حظر التجول الحكومة العراقية

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