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    "السومرية نيوز": انقطاع الإنترنت في عموم العراق

    09:03 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    "السومرية نيوز": انقطاع الإنترنت في عموم العراق

    تعبيرية

    بغداد- أ ش أ:

    أفادت قناة "السومرية نيوز" صباح اليوم الخميس، بانقطاع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات العراقية.

    وجاء ذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.

    وفي وقت سابق أمس الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

    يذكر أن بغداد تشهد حاليا حظرا للتجوال المركبات والأشخاص بدأ منذ الخامسة فجرا وإلى إشعار آخر.

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