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    رئيس حزب البديل الألماني في عيد الوحدة: الحرية في خطر

    08:24 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    رئيس حزب البديل الألماني في عيد الوحدة: الحرية في خطر

    يورج مويتن

    برلين - (د ب أ):

    حذر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا من تعرض الحرية في ألمانيا للخطر، رغم مرور 30 عاما على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية والتي أدت لانهيار سور برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا.

    وقال يورج مويتن في رسالة مصورة بمناسبة يوم الوحدة الألماني اليوم الخميس: "فلنعمل جميعا على ألا تضيع الإنجازات العظيمة لديمقراطيتنا الحرة بسبب العديد من أعدائها".

    ولكن مويتن لم يكشف بشكل محدد عن هؤلاء الأعداء المزعومين للحرية، و اكتفى بالقول إن مواطني مناطق شرق ألمانيا يشعرون بحساسية خاصة إزاء محاولات الساسة والإعلاميين "تقليص حريتهم".

    كما انتقد رئيس حزب البديل حركة "جُمع من أجل المستقبل" الداعية لحماية المناخ وقال إن تعبير "الشعب" أصبح "مستنكرا" اليوم.

    يورج مويتن عيد الوحدة حزب البديل الألماني ألمانيا الشرقية سور برلين

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