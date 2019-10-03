قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أنه تم أيضا ضبط أسلحة غير مرخصة في مداهمات بمدينة نابلس.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل سلطة الاحتلال، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".