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​7 قتلى جراء تحطم مقاتلة تعود للحرب العالمية الثانية في ولاية كونيتيكت الأمريكية

03:52 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
​7 قتلى جراء تحطم مقاتلة تعود للحرب العالمية الثانية في ولاية كونيتيكت الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم تحطم طائرة مقاتلة تعود للحرب العالمية الثانية واشتعال النيران بها أثناء محاولتها الهبوط في مطار بولاية كونيتيكت الأمريكية أمس الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مفوض شرطة الولاية، جيمس روفيلا، للصحفيين إنه كان هناك 13 شخصا على متن المقاتلة (بوينج – بي 17) التي تحطمت في نهاية المدرج أثناء هبوطها اضطراريا في مطار برادلي الدولي.

واشتعلت النيران بالطائرة التي كانت تستخدم لأغراض تعليمية ولا يتم تسييرها من جانب الجيش، عندما حاولت الهبوط اضطراريا.

وتم فتح تحقيق للوقوف على سبب التحطم.

حادث تحطم طائرة الحرب العالمية الثانية ولاية كونيتيكت الولايات المتحدة

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