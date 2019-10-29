النواب الأمريكي يعترف بالإبادرة الجماعية للأرمن على أيدي الأتراك

القاهرة - (مصراوي)

أقر مجلس النواب الأمريكي، في جلسته اليوم مشروع قانون يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن بين عامي 1915 و1917.

ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة قصيرة.

وقالت وزارة الخارحية التركية إنها ترفض القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بمذبحة الأرمن.

مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، يوضح أن مجلس النواب يرى أن "الاعتراف وإحياء ذكرى مذبحة الأرمن جزء من السياسة الأمريكية".

كما يشير مشروع القرار إلى أن "مجلس النواب يرفض جهود الربط بين الحكومة الأمريكية وإنكار المذبحة"، مشدداً على "تشجيع التوعية العامة بشأن مذبحة الأرمن ضمن جهود المساعدات الإنسانية الأمريكية خلال أحداث عام 1915 كجزء من السياسة الأمريكية".

وكانت فرنسا قد قررت هذا العام إحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية" في البلاد، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قررت اعتبار يوم 24 أبريل" يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية".

وشكلت المذابح بحق الأرمن خلافاً بين تركيا وعدد من الدول التي اعتبرت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية".

ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر بين 1915 و1917 على يد الأتراكب في إبادة جماعية حصدت أرواح نحو 1,5 مليون أرمني.