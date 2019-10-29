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    "واتس اب" تقاضي شركة اسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

    11:33 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    "واتس اب" تقاضي شركة اسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

    واتس اب تقاضي شركة اسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

    نيويورك (ا ف ب)

    أعلن تطبيق "واتس اب" للمراسلة الذي تملكه فيسبوك الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والمتهمة بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحفيين.

    وكانت "واتس اب" أعلنت في مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على واتس على الهواتف الذكية.

    وقال مدير "واتس اب" ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أمريكية الثلاثاء "بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم".

    واتهم شركة "أن أس أو" بانها استهدفت "مئة شخص من المدافعين عن حقوق الانسان وصحفيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم".

    وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي الى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق "واتس اب" الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.

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