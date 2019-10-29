بريطانيا: انتخابات مبكرة في ديسمبر وسط أزمة البريكسيت

القاهرة – (مصراوي)

صوت البرلمان البريطاني، الثلاثاء، لصالح إجراء انتخابات مبكرة أواخر العام، وسط أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية أن مجلس العموم وافق على إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، بعد طلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا للصحيفة، صوت 418 عضوا لصالح إجراء انتخابات مبكرة، فيما رفض 20 عضوا المقترح الذي تقدم به جونسون الساعي وراء اتمام البريكسيت في أقرب وقت ممكن.