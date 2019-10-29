وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

كييف - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، عن استعداد رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بريستايكو - في تصريحات صحفية على هامش منتدى الاستثمار الأول في أوكرانيا نقلتها وكالة "يوكرين فورم" للأنباء اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين؛ لقد تحدثا على الهاتف ثلاث مرات. وأنا متأكد أن زيلينسكي يفهم بوضوح ما يستطيع إنجازه وكيفية تحقيقه".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه شهد محادثات هاتفية بين الرئيسين الأوكراني والروسي إلا أنه رفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح يوم 10 أكتوبر بأنه لا يعرف ما إذا كان اجتماعه المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممكنًا في إطار مفاوضات لإنهاء الحرب في دونباس لكنه يرى ضرورة عقد هذا الاجتماع.