الشيوخ الفرنسي يمنع مرافقة الأمهات المحجبات لأبنائهن في الرحلات المدرسية

باريس - (د ب أ)

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على المادة الرئيسية في قانون يحظر على الأشخاص ارتداء ملابس مميزة لأديان، مثل الحجاب الإسلامي، عند مرافقة أطفال خلال رحلات مدرسية.

وصوت المجلس الأعلى الذي يسيطر عليه المحافظون لصالح فرض الحظر بعد تأييد 165 نائبا ومعارضة 120 نائبا.

وقالت السيناتور جاكلين يوستاش برينيو من حزب" الجمهوريون " المحافظ إن المقترح يستهدف "إعادة التأكيد على مبادئ العلمانية والحياد الديني" في النظام التعليمي وحماية الأطفال من التبشير.

إلا أن وزير التعليم جان ميشيل بلانكيه قال إنه على الرغم من أنه يعتبر الحجاب "غير مرغوب فيه"، فإن مسودة القانون ستكون لها نتائج عكسية و"ترسل رسالة محيرة للعائلات".

ومن المتوقع أن تستغل الحكومة الأغلبية التي تتمتع بها في المجلس الأدني للبرلمان لعرقلة تحول المقترح إلى قانون.