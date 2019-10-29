وزيرة الداخلية اللبنانية: استقالة الحريري منعت الانزلاق نحو اقتتال أهلي

بيروت - (أ ش أ):

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها.

وقالت وزيرة الداخلية - في تصريح مقتضب لها مساء اليوم الثلاثاء: "استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".

وكانت مجموعات من المواطنين الرافضين للتظاهرات، والذين رددوا الهتافات الداعمة لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا ظهر اليوم ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط بيروت، وقاموا بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي واستخدام العصي والزجاجات والعبوات البلاستيكية والحجارة، وحرق مظاهر الاحتجاج وتحطيم منصات التظاهر وانتزاع خيام المعتصمين وطاردوهم في الشوارع المحيطة.

وتدخلت قوات من الجيش اللبناني لتؤازر عناصر القوى الأمنية ومكافحة الشغب، للسيطرة على الموقف والفصل بين تلك المجموعات والمتظاهرين وإيقاف الاعتداءات التي طالتهم.