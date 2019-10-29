أردوغان: روسيا أبلغتنا بالانسحاب الكامل للقوات الكردية من الشريط الحدودي

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا أكدت له على أن روسيا أبلغته بالانسحاب الكامل للقوات الكردية من الحدود التركية السورية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت تركيا اعتزامها بالمشاركة مع روسيا التحقق من انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية.

وكتب فخر الدين التون، مسؤول الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية، على تويتر مساء اليوم الثلاثاء:" سنتحقق من خلال تسيير دوريات مشتركة مع روسيا مما إذا كانت القوات الكردية قد انسحبت بالفعل أم لا".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن قبل وقت قصير اليوم إن القوات المسلحة الكردية اكملت انسحابها من شمال شرق سورية، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن شويجو قوله إن "انسحاب الجماعات المسلحة من المنطقة التي من المفترض أن تتم بها إقامة ممر أمني اكتمل قبل الموعد. لقد دخل حرس الحدود السوري وشرطتنا العسكرية إلى المنطقة".

كان الجيش التركي شن في التاسع من الشهر الجاري بمساعدة حلفاء له، هجوما في شمال سوريا على القوات الكردية التي تصنفها أنقرة باعتبارها منظمة إرهابية.

واتفقت روسيا وتركيا الأسبوع الماضي على السيطرة على المنطقة بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية التي كانت تحمي الأكراد، ومنح الجانبان القوات الكردية مهلة 150 ساعة للانسحاب تخللها وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن تسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة في المنطقة بعد الانسحاب الكردي.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هدد أمس الاثنين في حال لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من الشريط الحدودي البالغ طوله 444 كيلومترا وعرضه 30 كيلومترا " أي من نهر الفرات إلى الحدود العراقية"، بقيام بلاده "بتطهير المنطقة من الأكراد بنفسها".