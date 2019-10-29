السفير الصيني بالقاهرة: قادة مصر وبكين لديهما مفاهيم تنمية مماثلة

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة ؛ بتوجه الدولة المصرية نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها.

وأشار السفير في كلمته -خلال الاحتفال بتدشين مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر -إلى أن قادة مصر والصين لديهما مفاهيم تنمية مماثلة ومصالح اقتصادية مشتركة قوية .

واوضح ان الحكومة المصرية شجعت في السنوات الأخيرة نشاط تطوير صناعة سيارات الطاقة الجديدة ؛ مشيدا بالتعاون بين البلدين.

وأكد أن المشروع التعاوني لإنتاج الحافلات الكهربائية يساهم في تحقيق التنمية المشتركة ؛ معربا عن أمله أن يحقق المشروع التعاونى لإنتاج الحافلات الكهربائية في مصر نجاحا كاملا؛ وان يفيد المواطنين في مصر بأقرب وقت ممكن.

وأشار الى أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلاً في خلق فرص عمل جديدة وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية وأن الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه فى مصر .