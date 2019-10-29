حضور رفيع المستوى في "دافوس الصحراء" بالسعودية

الرياض - (د ب أ)

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 "دافوس الصحراء" التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

وألقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوها بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار،بحسب وكالة الأنباءالسعودية (واس).

وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة ولما تقدمه من إمكانات من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

وفي كلمة له امام المنتدي ،تحدث دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي عن "الاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الموارد البشرية والبيئية والتحديات التي " نواجهها اليوم إلى فرص من أجل تحقيق النمو الاقتصادي " ونوه إلى أن جمهورية الهند تندرج ضمن أسرع الدول نموا للسنة الثالثة على التوالي، كما تطرق إلى العلاقات السعودية الهندية شاكرًا خادم الحرمين الشريفين على الدعوة.

كما حث كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قادة العالم وصناع السياسات على خلق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوبهم، وأكد أهمية أن يبدأ الحوار عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط بالحديث عن الاستثمار وخلق الوظائف، منوهاً إلى أن المنطقة تزخر بالكثير من الفرص وفي مقدمتها وجود مجتمع شاب وطموح.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستمر حتى بعد غد الخميس وذلك تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولي حكومات من مختلف القارات.