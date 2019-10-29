جونسون: بريطانيا تحتاج إلى برلمان جديد لإتمام البريكست

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى برلمان جديد من أجل تأمين "تفويض جديد لتحقيق إرادة الشعب وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وذكر جونسون لنواب البرلمان في بداية مناقشة اقتراحه الرابع للدعوة إلى انتخابات مبكرة أن هناك حاجة إلى انتخابات عامة لأن المزيد من التأخير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أصبح مضر للغاية بالمصلحة الوطنية".

وانتقد جونسون في تصريحاته حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، قائلا "كل ما يريدون هو المماطلة".

وأضاف: "إنهم لا يريدون إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أو 31 نوفمبر أو حتى في 31 يناير".