اجتماع لرؤساء الحكومات اللبنانية السابقة عقب استقالة الحريري

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أنه عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، عُقد اجتماعٌ لرؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة في منزل الأخير، بحسب ما نقلته "العربية".

وقال السنيورة قبل الاجتماع، إن اللحظة حانت ليتحمل الجميع مسؤولياتهم للتجاوب مع مطالب الشارع اللبناني، مضيفًا أن الحريري استجاب لمطالب الشارع اللبناني.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فمن المقرر أن يلقى رؤوساء الحكومة السابقة خطابًا مشتركًا عقب انتهاء الاجتماع.

وأعلن الحريري، في خطاب مُتلفز اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالته إلى الرئيس العماد ميشال عون، لكي يتصرف فيها.

ووفق الدستور اللبناني، فإنه من حق الرئيس أن يرفض استقالة رئيس الحكومة، ويطلب منه التمهل.

كان الحريري قدّم ورقة إصلاحات في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل الحريري وحكومته.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب" لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.