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    بالفيديو- "الرجل الحديدي" يُحلق أمام منتدى الاستثمار بالرياض

    05:05 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    بالفيديو- "الرجل الحديدي" يُحلق أمام منتدى الاستثمار بالرياض

    المخترع البريطاني ريتشارد براونينج

    القاهرة- (مصراوي):

    حلّق المخترع البريطاني ريتشارد براونينج، المشهور باسم "الرجل الحديدي"، أمام مقر منتدى "مستقبل الاستثمار" السعودي الذي انطلق الثلاثاء في الرياض، مُستخدمًا بدلته النفاثة، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

    ويشارك في المنتدى السعودي، الذي ينعقد على مدى 3 أيام، 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، بينما أكد أكثر من 6 آلاف شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

    كان براونينج (38 عامًا) اخترع بدلة تعمل بمحركات نفاثة في عام 2017 وتسمح لمرتاديها بالطيران والتحليق فوق الهواء مثل الأبطال الخارقين.

    وصنع هذه البدلة من 5 محركات نفاثة مُثبتة على ذراعي الطائرتين الخلفيتين، وكذلك من الإلكترونيات وقطع الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي مستوحاة من فيلم الأكشن والخيال العلمي "الرجل الحديدي".

    الرياض ريتشارد براونينج الرجل الحديدي السعودية

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