رئيس بوينج يعترف بارتكاب أخطاء في أزمة طراز 737 ماكس

واشنطن - (د ب أ):

اعترف دنيس مويلنبرج، رئيس شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي بارتكاب شركته أخطاء في أزمة طراز 737 ماكس.

ومن المنتظر أن يمثل مويلنبرج اليوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون التجارية التابعة للكونجرس الأمريكي في جلسة استماع وإجابات على أسئلة عن الأزمة التي سببها حادثان مدمران لطائرتين من نفس هذا الطراز ما أدى إلى فرض حظر طيران على هذا النوع من الطائرات في العديد من دول العالم.

وكانت الحادثة الأولى وقعت قبل عام بالضبط في اندونيسيا.

وجاء في نص الخطاب الذي يعتزم مويلنبرج إلقاءه أمام اللجنة القول: "نعرف أننا ارتكبنا أخطاء وأسأنا التصرف في بعض الأمور"، وأكد مويلنبرج أيضا أن الشركة حققت تقدما كبيرا وأدخلت تحسينات حاسمة، من شأنها أن تجعل بوينج قادرة على معاودة إطلاق أفضل موديلاتها مبيعا مرة أخرى.

وتعهد مويلنبرج بأنه "في حال عودة تشغيل 737 ماكس، فإنها ستكون واحدة من أكثر الطائرات أمانا في تاريخ الطيران".

كان جميع من على متن الطائرة 737 ماكس التي سقطت في التاسع والعشرين من أكتوبر 2018، والبالغ عددهم 189 شخصا، لقوا حتفهم في الحادثة الأولى التي وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي أعقاب هذه الحادثة بأشهر قليلة، وقعت الحادثة الثانية لطائرة من نفس الطراز في اثيوبيا في مارس الماضي وأسفرت الحادثة عن مقتل 157 شخصا.

ولا يزال يعد السبب الرئيسي في الحادثين وجود عطب في برنامج التوجيه في هذا الطراز.

وتسببت الحادثتان في وضع بوينج في أزمة عميقة، وقد أثر حظر الطيران على هذا الموديل بشكل كبير على نتائج بوينج.

وامتد التأثير إلى موردين وشركات طيران ما تسبب في عبء على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.