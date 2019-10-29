إصابة وزير الاقتصاد الألماني بكسر في عظمة الأنف جراء سقوطه أرضا

القاهرة - (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر حكومية أن الفحوص الطبية التي أجريت على وزير الاقتصاد بيتر التماير أثبتت إصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات جراء سقوطه أرضا خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند صباح اليوم الثلاثاء.

وتابعت هذه المصادر أن الفحوص مستمرة على الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

كما علمت (د ب أ) أيضا أن الوزير(61 عاما) أُصِيْب بجرح في الرأس.

وكان قد تم نقل الوزير بعد سقوطه إلى مستشفى، وفقد التماير الوعي في بادئ الأمر ثم استعاد وعيه في مكان الحادثة.

وعلمت (د.ب.أ) أن التماير سيتغيب عن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء.

وبحسب معلومات (د ب أ)، نُقل ألتماير عقب ذلك إلى أحد المستشفيات في دورتموند على متن سيارة إسعاف. وكان الوزير في وعيه خلال توجهه إلى المستشفى وشكر الأطباء على اعتنائهم به.