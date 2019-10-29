مصارف لبنان: نبذل كافة الجهود لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين

القاهرة- (مصراوي):

أكد مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان الاستمرار في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين في ظل استمرار التحركات الشعبية وانقطاع الطرق وصعوبة انتقال المواطنة، حسبما نقلت "LBCI" اللبنانية.

وطمأنت الجمعية، في اجتماع موسع لمواكبة التطورات والبحث في تسيير شؤون القطاع في الظروف الراهنة، المواطنين الى استمرار أعمال الصرافة الألكترونية وإلى جهوزية مكاتب الأستعلام Call Centers للأجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية حاجاتهم.

وكررت الجمعية حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وعلى توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض .

وافادت أن أبواب المصارف مقفلة يوم غد الأربعاء في 30 تشرين الأول 2019 في أنتظار عودة الأستقرار الى البلاد.