ترامب يعلن مقتل الخليفة المحتمل للبغدادي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، مقتل الخليفة المُحتمل لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وغرّد ترامب عبر تويتر: "تأكّدنا للتوّ أن القوات الأمريكية قتلت الخليفة المُحتمل لأبو بكر البغدادي. الآن هو ميّت".

كان ترامب أعلن الأحد مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال ترامب في خطاب ألقاه من غرفة الاستقبال بالبيت الأبيض إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".

وقُتِل البغدادي (48 عامًا) بعد أن فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه.

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.