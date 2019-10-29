  • عاجل:بقبلة على الجبين.. كامل الوزير يعزي أسرة ضحية قطار طنطا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    تونس تعتزم اقتناء طائرات ايرباص للخطوط التونسية

    03:49 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    تونس تعتزم اقتناء طائرات ايرباص للخطوط التونسية

    شركة الخطوط التونسية

    تونس- (د ب أ):

    أعلن وزير النقل التونسي هشام بن أحمد اليوم الثلاثاء عن اقتناء خمس طائرات جديدة من طراز ايرباص 320 لدعم اسطول الناقلة الوطنية "شركة الخطوط التونسية".

    وأفاد بن أحمد، في تصريحات للصحفيين اليوم ، بأن بداية استلام الطائرات الجديدة "ايرباص 320 نيو" سيكون بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

    كما أعلن الوزير عن اقتناء خمس طائرات أخرى مستعملة وثلاث طائرات صغيرة للخطوط السريعة الداخلية.

    وتعاني الشركة من ضغط كبير بسبب زيادة كبيرة في عدد العاملين منذ 2011 بجانب معضلة التأخير في رحلاتها.

    كما يسود الخلاف بين الحكومة والنقابات حول خطط اصلاح المؤسسة التي تواجه صعوبات مالية من بينها تسريح عدد من العاملين .

    شركة الخطوط التونسية وزير النقل التونسي طائرات ايرباص

    الخبر التالى:

    ترامب يعلن مقتل الخليفة المحتمل للبغدادي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان