محكمة باكستانية تصدر قرارا بتعليق عقوبة السجن بحق نواز شريف

إسلام آباد- (د ب أ):

أصدرت محكمة باكستانية قرارا اليوم الثلاثاء بتعليق عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية، والذي تم نقله مؤخرا من السجن إلى المستشفى حيث يصارع الموت.

وعلقت المحكمة العليا في إسلام آباد عقوبة السجن سبع سنوات بحق شريف، لمدة ثمانية أسابيع، للسماح له بتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وقال وزير الداخلية السابق، إحسان إقبال، الموال لشريف، لوسائل الاعلام، إنه من الممكن مد تعليق عقوبة السجن، إذا لزم الأمر.

وقال إقبال: "رئيس الوزراء عمران خان وحكومته، مسؤولون عن صحة شريف، لأنه جرى حرمانه من تلقي العلاج داخل السجن."

وتم الأسبوع الماضي نقل شريف، 69 عاما، من سجن شديد الحراسة في مدينة لاهور، شرقي البلاد، إلى مستشفى قريب، بعدما تبين أنه "يعاني من انخفاض حاد في الصفائح الدموية".

يشار إلى أن شريف له تاريخ مع مرض السكري، كما خضع لعمليات قلب مفتوح في أحد مستشفيات لندن قبل أكثر من عامين.