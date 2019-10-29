  • عاجل:بقبلة على الجبين.. كامل الوزير يعزي أسرة ضحية قطار طنطا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    الخارجية الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق

    03:42 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    الخارجية الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران - (د ب أ):

    أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء بيانا نصحت فيه المواطنين بعدم السفر إلى العراق بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها هذا الدولة.

    ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد أعربت الخارجية الإيرانية عن تقديرها لحسن الضيافة من قبل الحكومة والشعب العراقي خلال الزيارات الدينية، إلا أنها أضافت :"نظرا إلى وقوع بعض الاضطرابات في العراق، نطلب من المواطنين الأعزاء زوار العتبات المقدسة تأجيل برامج سفرهم إلى العراق حتى إشعار آخر".

    وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح بأن الجمهورية الاسلامية "تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

    وزارة الخارجية الإيرانية طهران السفر إلى العراق إيران

    الخبر التالى:

    قوى الأمن اللبنانية تتدخل للسيطرة على اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان