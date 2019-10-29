الخارجية الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق

طهران - (د ب أ):

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء بيانا نصحت فيه المواطنين بعدم السفر إلى العراق بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها هذا الدولة.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد أعربت الخارجية الإيرانية عن تقديرها لحسن الضيافة من قبل الحكومة والشعب العراقي خلال الزيارات الدينية، إلا أنها أضافت :"نظرا إلى وقوع بعض الاضطرابات في العراق، نطلب من المواطنين الأعزاء زوار العتبات المقدسة تأجيل برامج سفرهم إلى العراق حتى إشعار آخر".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح بأن الجمهورية الاسلامية "تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".