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    تونس: إقالة وزيري الدفاع والخارجية

    03:33 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    تونس: إقالة وزيري الدفاع والخارجية

    عبد الكريم الزبيدي

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وذلك بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيّد.

    وذكرت في بيان نشرته على فيسبوك أن كريم الجموسي وزير العدل الحالي سيتولى مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، فيما سيتولى صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، تسيير شؤون الوزارة.

    وجاء في البيان نفسه، إنه تم إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه أيضًا.

    كانت ظهرت بوادر أزمة بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجيناوي، حيال ملف السياسة الخارجية لتونس. ورغم التحفظ الشديد في إعلان أسباب وخفايا هذا الخلاف، فقد برزت هذه الأيام إشارات واضحة على وجود قطيعة بين الرجلين، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

    عبد الكريم الزبيدي خميس الجهيناوي تونس الحكومة التونسية كريم الجموسي

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