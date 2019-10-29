الحكومة التركية تعزل رئيس بلدية ينتمي لحزب موال للأكراد

اسطنبول- (د ب أ):

عزلت الحكومة التركية رئيس بلدية منتخب بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد وعينت شخصا من أهل الثقة مكانه.

وأعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد أن وزارة الداخلية عزلت محمد زيريغ رئيس بلدية "جزرة" من منصبه بعد توجيه اتهام له بالانتماء لمنظمة إرهابية.

ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصا تثق فيهم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة.

وتقوم منظمة حزب العمال الكردستاني منذ سنوات بحملة تمرد ضد الدولة. وتصنف كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المنظمة على أنها إرهابية.

ومنذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي، عزلت الحكومة 13 رئيس بلدية من حزب الشعوب. وعزلت في أغسطس الماضي رؤساء بلديات عواصم ولايات ديار بكر وماردين ووان ذات الأغلبية الكردية.