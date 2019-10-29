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    نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال.. ومقتل جنديين اثنين

    02:06 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال.. ومقتل جنديين اثنين

    محمد علي المقدشي

    صنعاء- (د ب أ):

    نجا وزير الدفاع المدني محمد المقدشي، الثلاثاء، من محاولة اغتيال بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

    وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن صاروخا استهدف مقر قيادة وزارة الدفاع المؤقت في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب، خلال اجتماع للوزير بكبار القادة العسكريين.

    وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن مقتل جنديين من مرافقي الوزير، مؤكداً نجاة الوزير من محاولة الاغتيال.

    ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الوزارة يشير إلى منفذي الهجوم.

    محمد علي المقدشي وزارة الدفاع اليمنية انفجار

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