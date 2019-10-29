واشنطن بوست تتعرض لحملة انتقادات شرسة بسبب "البغدادي"

القاهرة- (مصراوي):

تعرضت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لحملة انتقادات شعبية واسعة وشرسة، بعد كتابتها عنواناً ينعى مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، ويصفه بأنه "عالم ديني متقشف على رأس الدولة الإسلامية".

اضطرت الصحيفة الأمريكية إلى تغيير العنوان الرئيسي الذي كان "أبو بكر البغدادي، العالم الديني المتقشف وقائد الدولة الإسلامية، مات عن عمر يناهز 48 عاماً"، بعد الانتقادات الشرسة التي تعرضت لها، واستبدلته بـ"وفاة أبو بكر البغدادي، الزعيم المتطرف للدولة الإسلامية ، عن عمر 48 عاماً".

من جانبها، قالت نائبة رئيس قسم الاتصالات في الصحيفة، كريستين كوراتي كيلي، في تصريح لشبكة فوكس نيوز "فيما يتعلق بنعي البغدادي لا ينبغي أن يكون العنوان قد قرأ بتلك الطريقة، ولكننا قمنا بتغييره بسرعة في كل الأحوال".

ومع تزايد الضغوط قامت الصحيفة للمرة الثالثة بتغيير العنوان، ليصبح "وفاة أبو بكر البغدادي الرئيس الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية، عن عمر يناهز 48 عامًا".

وتعليقاً على العنوان الذي أثار الجدل بشكل واسع بين الأمريكيين على تويتر، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، على تويتر "لا توجد كلمات" فيما يتعلق بعنوان الصحيفة؟

في حين رد المتحدث الصحافي السابق شون سبايسر بغضب قائلاً: "توقفوا، اقرأوا هذا وفكروا فيه: في الليلة الماضية، قُتل إرهابي وحشي لا يرحم وهدد بلادنا وهو المسؤول عن مقتل مواطنين أميركيين في عملية ناجحة قام بها الجيش الأميركي. لكن الواشنطن بوست تصفه بالعالم الشرعي".

وتواصلت حملة السخرية والانتقادات لعنوان الصحيفة، وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني "إن واشنطن بوست تحاول جاهدة التمسك بمشتركي داعش في الصحيفة".