المبارك: الكويت دعت لتجاوز الخلافات العربية لتضميد جراحاتها

الكويت- (د ب أ ):

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك اليوم الثلاثاء أن الكويت سعت إلى تعزيز عملها العربي المشترك ودعت في أكثر من مناسبة إلى تجاوز الخلافات العربية لتضميد جراحاتها .

وقال المبارك، في كلمته بمستهل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة الذي افتتحه صباح اليوم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح :"على المستوى الدولي فقد سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وبما يجسد الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمة تلك القضايا القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى، كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاء لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية".

وحول الشأن الداخلي قال المبارك إن الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها الدائم على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة "في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وأضاف أن ذلك يتم بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة.

ولفت إلى أن "الحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها".

وأشار إلى أن "توجيهات أمير البلاد ستكون محل الاهتمام والتنفيذ، وستعمل الحكومة جاهدة مع أعضاء مجلس الأمة على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير".