بعد عودته من رحلة علاج.. أمير الكويت يحذر من خطورة الأوضاع الملتهبة

القاهرة- مصراوي:

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، أن بلاده تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، داعياً إلى الاتحاد.

وقال: "علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد على "ضرورة أخذ العبرة مما يجري في المنطقة"، قائلاً "لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية".

وأضاف: تشهد المنطقة تصعيداً وعدم استقرار خطيراً، نسأل الله أن ينتهي بما يحقق الخير للدول العربية كافة".

وتابع: "المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة".

كما أشار إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية"، داعياً إلى التيقظ.

وهذه الكلمة هي الأولى التي يُلقيها أمير الكويت علنا بعد عودته من رحلة علاج إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من أكتوبر الجاري.