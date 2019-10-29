أمير الكويت: لم يعد مقبولًا ولا محتملًا استمرار الخلاف الخليجي

الكويت- د ب أ:

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إنه لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار الخلاف الخليجي بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.

وأضاف الصباح، في كلمة بمجلس الأمة اليوم، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر: "تشهد منطقتنا ظروفا تاريخية عصيبة غير مسبوقةـ ونتابع بكل قلق ما يجري في عدد من الدول الشقيقة، ونتمنى أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لأشقائنا في هذه الدول".

وشدد على ضرورة "الانتباه إلى الأوضاع الملتهبة التي من حولنا وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا ومستقبلنا".

وقال الصباح: "لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار الخلاف الخليجي بين أشقائنا في دول مجلس التعاون وتهديد إنجازنا الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا".

وأضاف: "علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا، وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى قبل التاريخ، وعلينا أن نأخذ العبرة من حولنا".