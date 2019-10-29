هدنة الأيام الستة في شمال شرق سوريا تنتهي اليوم وتركيا تحذر

اسطنبول- (د ب أ):

تنتهي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أيام، والتي كان تم التوصل إليها بين تركيا وروسيا بغرض السماح لميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية بالانسحاب من منطقة في شمال شرق سوريا، بطول الحدود مع تركيا.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 22 أكتوبر الحالي، بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال شرق سوريا. وقوبل الهجوم التركي بانتقادات دولية واسعة.

ويقضي الاتفاق بانسحاب الميليشيا الكردية من المنطقة خلال 150 ساعة أو بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء (1600 بتوقيت جرينتش).

وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية هي العنصر الرئيسي في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا، بدعم جوي، وقوات خاصة من دول غربية.

وتعد أنقرة الميليشيا الكردية فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"منظمة إرهابية".

وهدد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مرارا باستئناف الهجوم العسكري ضد الميليشيا الكردية، حال عدم إكمال انسحابها من المنطقة بانتهاء المهلة.

وحذرت موسكو الوحدات الكردية من أن القوات الروسية، والقوات السورية المتمركزة في المنطقة لمراقبة عملية الانسحاب لن تقدم لها حماية.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مجددا التحذير الذي وجهه أردوغان، وقال "إذا لم تنسحب الوحدات الكردية بنهاية المهلة المقررة من المنطقة الحدودية، ستزيل تركيا الإرهابيين من الوجود".