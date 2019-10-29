انطلاق مبادرة "مستقبل الاستثمار" اليوم في الرياض بمشاركة عدد من قادة الدول

الرياض- (د ب أ):

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أسماء مجموعة من قادة الدول وصناع القرار المترقب حضورهم للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 في العاصمة الرياض.

ويشتمل برنامج المبادرة، طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الاثنين، على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار.

ويناقش رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء "مستقبل الأعمال في الهند" مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشًا مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

كما يشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إضافة لجلسة عامة تجمع بين الرئيس النيجيري محمدو بوهاري ورئيس النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، والرئيس دينيه ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة "مستقبل الأعمال في إفريقيا".

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت بهدف تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول أبرز ما يواجه العالم من تحديات اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.