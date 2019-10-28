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    المبعوث الروسي لسوريا: حقول النفط شرقي الفرات يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة

    11:37 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    المبعوث الروسي لسوريا: حقول النفط شرقي الفرات يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة

    الكسندر لافرنتييف

    روسيا - (أ ش أ)

    أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن حقول النفط شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

    وأعرب لافرنتييف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن أمله بأن تنسحب "وحدات حماية الشعب الكردية" من المناطق الحدودية بشمال سوريا في الموعد المتفق عليه.

    وقال " نأمل في ذلك وسنرى، ولن أقول إن الضمانات ليست موجودة ، وقد تم الاتفاق بين رئيسينا، وهذا يعني أنهما قدما ضمانات ما ، ودعنا ننتظر".

    وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.

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