مسؤول بحريني: الشرق الأوسط يشهد مرحلة شديدة الاضطراب

البحرين - (أ ش أ)

أكد اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بدولة البحرين أن منطقة الشرق الأوسط تشهد اختلال توازن النظام الاقليمي ومرحلة شديدة الاضطراب، من مظاهرها الحروب القادمة على الارهاب والطائفية، والاعلام الموجه وتقويض المؤسسات الوطنية والتدخل في شؤون الدول.

وقال الشيخ ناصر بن حمد، "بنظرة على خارطة أحداث المنطقة، يمكن التمايز بين جبهتين، احداهما تضم رعاة الارهاب والفوضى والخراب، بينما الجبهة الأخرى هي تحالف الاعتدال والاستقرار والتنمية، والتي تكافح بنجاح لإحباط مشاريع ومخططات الهيمنة والعنف والفتنة".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بايدك 2019) ، خلال حفل افتتاح فعاليات مؤتمر "التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط" مساء اليوم بالمنامة.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد ان معرض ومؤتمر (بايدك) يأتي في مقدمة المعارض الدولية والمتلقيات الفكرية شمولا وتواصلا، كما يضفي طابعه الخاص ليمثل شراكة نوعية بين التطور التقني والفكر الاستراتيجي، وبات يتمتع بسمعة طيبة ومكانة رائدة.

وأضاف أن اختيارنا للتكنولوجيا العسكرية جاء كعنوان لمؤتمر النسخة الثانية باعتبارها من المجالات الحيوية، حيث خلقت الطفرات التكنولوجية واقعا جديدا من الفرص والقدرات، كما أفرزت تحديات غير مسبوقة، ونستطيع القول إن شكل وحجم النزاعات يتغير بوتيرة متسارعة تبعا لتطورات التكنولوجيا العسكرية.

وتابع أنه على مدى العقود الماضية، شهد العالم ظهور أجيال جديدة من الأسلحة والمعدات اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم وعلوم ميكانيكا الكم وغيرها، والملاحظ أن طبيعة الصراع الدولي تتحول تدريجيا من جيوسياسية واقتصادية الى جيوتكنولوجية، وبالتأكيد ستكون الحروب الالكترونية والتكنولوجيات الجديدة العامل الحاسم في حروب المستقبل.

وقال الشيخ ناصر إن الاعتداءات الارهابية المدانة على ناقلات النفط المدنية وعلى معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو السعودية وجهت تحذيرا جديدا للمجتمع الدولي بأسره، بضرورة مواجهة الارهاب والدول الراعية له، وضمان سلامة الممرات البحرية، مؤكدا موقف البحرين الثابت بالوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من اجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها ، كما أكد مضي مملكة البحرين قدماً في مساندة كل تحرك ومبادرة من أجل إيجاد بيئة آمنة ومزدهرة في منطقتنا.