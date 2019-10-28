مسؤول أمريكي: مقتل الخليفة المحتمل لداعش في عملية جديدة

دمشق - (د ب أ)

أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين أن أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم داعش الإرهابي، والذي كان يعتبر خليفة محتملاً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، قتل في سوريا في هجوم منفصل شنته القوات الأمريكية.

واعتبر المهاجر "الثاني" بالنسبة للبغدادي، وفقاً للمسؤول.

وعلمت قناة فوكس نيوز أن العملية العسكرية الأمريكية الثانية وقعت في منطقة جرابلس شمال سوريا، على بعد 3 ساعات من المكان الذي قتل فيه البغدادي على ايدي قوات امريكية بالقرب من بلدة بريشا الحدودية مع تركيا.

كان القائد العام لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، قد صرح أمس الأحد، إنه تم استهداف أبو الحسن المهاجر.

وذكر مظلوم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "استمرارًا للعملية السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي و المتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، و ذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد و الجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش".

ولم يشر مظلوم عبدي إلى ما إذا كان المهاجر قد قتل في تلك العملية.