مجلة أمريكية: داعش لديه قائد بالفعل والبغدادي كان زعيمًا "صوري"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه رغم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في سوريا من جراء عملية عسكرية أمريكية، فإن التنظيم الإرهابي بالفعل قام بتعيين خليفة للبغدادي.

وأشارت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إلى أن عبدالله قرداش، المعروف أيضا باسم الحاج عبدالله العفاري، تم ترشيحه من قبل البغدادي في أغسطس الماضي لإدارة شؤون التنظيم في بيان تم توزيعه بشكل كبير ونُسب إلى كالة أنباء "أعماق" التابعة لداعش، لكن لم يتم تأييده عَلنا من قبل التنظيم.

ونقلت المجلة عن مسؤول استخباراتي في الشرق الأوسط، تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أنه لا توجد معلومات كثيرة حول قرداش الذي كان يخدم في الجيش العراقي في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأضافت المجلة نقلا عن المسؤول نفسه أن قرداش استحوذ على دور البغدادي في قيادة التنظيم قبل مقتل الأخير بسبب العملية الأمريكية، السبت الماضي، لكنه لفت إلى أنه رغم ذلك فإن التنظيم فقد الكثير من قوته بسبب مقتل البغدادي.

وأشار المسؤول إلى أنه رغم بناء البغدادي تنظيم داعش من الصفر فإن دوره في الفترة الأخيرة كان رمزيا بشكل بحت، موضحا أن البغدادي كان مجرد "زعيم صوري" لا ينخرط في عمليات التنظيم أو الإدارة اليومية، فكان كل ما يفعله هو الموافقة أو الرفض على القرارات دون المشاركة في تخطيط أي شيء.